France : Menaces de mort contre la mosquée de Valence après la mort de Thomas

La justice est désormais saisie, après que l’association Al Fourquane gestionnaire de la mosquée de Valence a découvert un courrier menaçant, samedi matin 25 novembre, dans la boite aux lettres du lieu de culte situé dans le quartier Fontbarlettes. Le courrier anonyme montre une caricature de Charlie Hebdo, illustrant le prophète Mohammed nu. Un texte accompagne l’illustration. «Un bon musulman est un musulman mort. Justice pour Thomas», lit-on. L’organisation cultuelle a déposé plainte, son porte-parole Mustapha Laqlii se disant «atterré par ce courrier» contenant des menaces de mort «inacceptables». «Evidemment que la mosquée, comme l’ensemble des musulmans, dénoncent le meurtre du jeune Thomas avec la plus grande fermeté et nous avons une pensée pour sa famille», a-t-il ajouté, cité par France Bleu.

Dans ce même sens, Mustapha Laqlii insiste sur le fait que l’islam n’ait rien à voir avec les événements à Crépol. «Nous condamnons toute forme de violence. Et nous regrettons l’amalgame entre l’Islam et ce genre de comportements criminels. Nous en appelons à l’intelligence de nos concitoyens pour ne pas rentrer dans ce jeu-là, nous ne voulons pas de guerre de civilisation», a-t-il clamé. Dans un communiqué, le maire de Valence Nicolas Daragon a pour sa part condamné, «avec la plus grande fermeté, ces pratiques inqualifiables».

«Ces incitations à la haine ne font qu’exacerber les tensions et les divisions. Plus que jamais, nous devons nous employer collectivement à agir avec autorité en faveur de l’apaisement, de la cohésion nationale et du respect de chacun», a ajouté le maire.

A Cherbourg, une autre mosquée a été visée, dans la nuit de vendredi à samedi, par des tags islamophobes avec la mention «Justice pour Thomas».