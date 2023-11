Entretien téléphonique entre Pedro Sanchez et Aziz Akhannouch

Le chef du gouvernement espagnol a eu, mardi 28 novembre, un entretien téléphonique avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch. «Nous sommes convenus de l'importance de l'amitié entre l'Espagne et le Maroc. Nous souhaitons promouvoir le programme bilatéral déjà convenu et explorer les nouvelles opportunités offertes par cette relation renouvelée. Nous favoriserons également une relation plus étroite entre le Maroc et l’Union européenne», a écrit Sanchez sur la plateforme X. Le chef de l'exécutif assure, jusqu'au 31 décembre 2023, la présidence tournante de l'UE.

De son côté, Akhannouch a souligné sur le même réseau social que l’entretien téléphonique a porté sur «le renforcement de la nouvelle phase du partenariat stratégique entre le Maroc et l'Espagne, qui repose sur les fondements du bon voisinage, la confiance mutuelle et le dialogue permanent et constructif».

Akhnnouch a également félicité Pedro Sanchez pour sa réélection à la tête du gouvernement espagnol. Une réélection qui rassure le Maroc. Depuis le 18 mars 2022, l’Espagne soutient le plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.