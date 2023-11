Défense : La Tunisie et Mauritanie absentes d’une réunion à Alger avec la présence du Polisario

L’Algérie accueille une nouvelle réunion du Comité de Défense de la région d’Afrique du Nord (NARC, selon son acronyme en anglais). Comme lors de la réunion tenue en mai dernier dans la capitale algérienne, le Polisario était présent. La délégation du Front était conduite par le responsable des relations internationales au «ministère de la Défense», Nafaa Mustapha Deddi.

La Libye et l’Egypte ont pris part à l’événement aux côtés du mouvement séparatiste. En revanche, la Tunisie et la Mauritanie, deux membres fondateurs de l’instance, en 2005, n’étaient pas présents à la session. Des absences qui ne sont pas sans soulever des interrogations alors que Tunis et Nouakchott étaient des habituées des rencontres de la NARC, que ce soit aux niveaux des ministres, des chefs des armées ou des experts, et ce depuis son lancement.



Dans son communiqué, le ministère algérien de Défense, s’est limité à citer les participants sans mentionner les absences de représentants tunisiens et mauritaniens à la réunion. Les médias algériens ont également passé sous silence ces deux absences.

Pour rappel, en mai dernier, la Tunisie et la Mauritanie avaient boudé une session du Comité des chefs d’Etats-majors et des ministres de la Défense de la région d’Afrique du Nord, organisée à Alger.

La NARC est un organisme relevant du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, créé en 2005. Son tour de table est composé de l’Algérie, l'Egypte, la Libye, la Mauritanie, la Tunisie et la «RASD».