Casablanca : Arrestation pour soupçons de cyber-extorsion et de menace d’atteinte à l’ordre public

Les éléments du Bureau national de lutte contre le terrorisme et le crime organisé relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire ont procédé lundi à Casablanca, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation d’un employé d’un centre d’appels soupçonné d’être impliqué dans des actes de cyber-extorsion et d’avoir menacé de porter atteinte à l’ordre public.

Selon les données préliminaires de l’enquête, cet individu âgé de 42 ans est soupçonné d’avoir adressé des e-mails à plusieurs établissements hôteliers, de services et d’enseignement au Maroc et à l’étranger, dans lesquels il réclame des sommes d’argent pour ne pas mettre à exécution de fausses menaces d’attentats terroristes à leur encontre, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les investigations sur le terrain et les expertises techniques ont permis l’identification et l’interpellation du suspect à Casablanca et révélé que les e-mails envoyés contenaient le numéro du compte bancaire d’un ressortissant marocain résidant à l’étranger, dans l’intention de se venger de ce dernier en raison de différends les ayant opposés lors de précédentes transactions commerciales, ajoute la même source.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de matériel informatique et de supports de stockage numérique, qui font actuellement l’objet d’une expertise technique afin de découvrir d’éventuelles preuves en rapport avec ces actes criminels.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.