Maroc : Un opposé à la normalisation avec Israël condamné à 3 ans en appel

La Cour d’appel de Casablanca a condamné, ce lundi, l’internaute Saïd Boukyoud à 3 ans de prison et à 40 000 dirhams d’amende, pour outrage aux institutions publiques. Des publications sur ses réseaux sociaux ont été en cause, pour avoir contenu des critiques acerbes à l’égard de responsables et d’institutions nationales, dans le contexte de la normalisation des relations du Maroc avec Israël.

En première instance, le ressortissant marocain résident au Qatar a écopé de cinq ans de prison, assorti d’une amende de 40 000 dirhams. Il a été interpellé le 24 juillet dernier, à son arrivée de son pays de résidence à l’aéroport international Mohammed V avec sa petite famille.