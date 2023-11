Maroc : Des manifestations de solidarité avec la Palestine à Casablanca et à Tanger

Des dizaines de milliers de manifestants ont participé, dimanche 26 novembre, à deux marches de solidarité avec la Palestine, respectivement à Casablanca et à Tanger. Initié par le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation ont dénoncé les crimes commis par l'armée israélienne contre le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, en état de siège au lendemain du 7 octobre dernier.

Par ailleurs, les manifestants ont exprimé leur soutien à la résistance palestinienne et leur rejet de la normalisation entre le Maroc et Israël. A Casablanca, la marche a commencé du boulevard 2 Mars vers onze heures, en direction de Chouaïb Doukkali, dans le quartier de Derb Sultan. A Tanger, le rassemblement a commencé à la même heure, sur la place Beni Makada, en direction de la place Casa Barata.