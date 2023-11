Espagne : Pedro Sanchez ne prévoit pas de visite au Maroc

Le chef du gouvernement espagnol ne prévoit pas de visite au Maroc. Pedro Sanchez, avec la casquette de président de l’Union européenne, a effectué jeudi 23 novembre un déplacement en Israël et à Ramallah, le siège de l’Autorité palestinienne.

«Il n’y a pas de visite programmée à Rabat du chef de l’exécutif, dans un avenir proche», confient des sources au ministère espagnol des Affaires étrangères à El Confidencial Digital. Le département dirigé par Albares ne voit pas la nécessité de préparer une visite officielle au Maroc alors que les relations entre les deux pays «sont bonnes». «Le problème marocain est déjà résolu», précisent les mêmes sources.

En 2018 et 2020, Pedro Sanchez avait rompu la tradition établie par ses prédécesseurs à la présidence du gouvernement, Felipe Gonzalez, José Maria Aznar, José Luis Rodriguez Zapatero et Mariano Rajoy, qui avait réservé leur premier voyage à l’étranger au Maroc. Une rupture que le froid diplomatique entre Rabat et Madrid avait alors imposée.

Mais le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, annoncé le 18 mars 2022, a ouvert une nouvelle page dans les relations maroco-espagnoles.

Dans un message de félicitation adressé à Pedro Sanchez suite à sa réélection comme Premier ministre, le roi Mohammed a salué l’engagement des deux pays voisins à consacrer la concordance de leurs vues au sujet des différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun, en concrétisation du patrimoine civilisationnel et culturel séculaire partagé par les deux peuples amis, à même de contribuer à la préservation de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans le pourtour euro-méditerranéen.