Maroc : Le FIFM célèbre 20 ans de cinéma mondial à Marrakech

Une cérémonie spéciale s’est tenue, samedi soir au Palais des congrès, pour célébrer le vingtième Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui se tient du 24 novembre au 2 décembre 2023 dans la cité ocre. Ce moment marquant de l’édition anniversaire a pris l’allure d’une communion entre les cinéphiles habitués de la grand-messe cinématographiques, ainsi que des professionnels du secteur qui ont suivi de près l’évolution de l’évènement, mais aussi et surtout ceux qui l’ont fait, au fur et à mesure des années.

Ainsi, cette rencontre chargée en émotions a connu la présence de nombreuses figures du septième art, nationales et internationales, notamment celles ayant fait partie des précédents jury, celles ayant été hommagés, ou étant intervenues publiquement dans le cadre des différents rendez-vous du FIFM. Sur scène sont apparus le réalisateur et acteur franco-marocain Roschdy Zem, la productrice et actrice écossaise Tilda Swinton, le cinéaste marocain Nour-Eddine Lakhmari, le réalisateur et acteur Driss Roukh, l’actrice marocaine Mouna Fettou, la réalisatrice franco-marocaine Leïla Marrakchi, ainsi que des membres du jury de l’édition actuelle, dont le réalisateur suédo-égyptien Tarik Saleh, entre autres.

Les présents sur scène, qui ont marqué l’histoire du festival de différentes manières, ont été longtemps ovationnés, à l’issue de la projection d’un film rétrospectif qui retrace les moments forts du festival, de son lancement par le roi Mohammed VI et la présidence du prince Moulay Rachid de sa Fondation à aujourd’hui. Le film met en image le chemin parcouru depuis 2001, pour faire de Marrakech l’une des villes incontournables dans l’agenda des festivals de films internationaux, rendant hommage à tous les cinémas du monde (Inde, Japon, Mexique, Maroc, Espagne, Canada, pays scandinades, Autralie...) et leur apport dans la favorisation du dialogue entre les cultures.

S’exprimant à cette occasion, la conseillère du président de la Fondation du FIFM, Mélita Toscan du Plantier a fait part de ses remerciements au roi Mohammed VI, pour avoir rendu possible la tenue au Maroc d’un rendez-vous cinématographique d’envergure mondiale, ainsi que pour avoir placé sa confiance en son mari, feu le producteur de cinéma français Daniel Toscan de Plantier, qui a conçu la première édition de ce festival. Elle a également remercié le prince Moulay Rachid pour sa créativité et son soutien permanent à cet évènement.

Un pont entre les cultures et les générations de talents du cinéma

Par la même occasion, Mélita Toscan du Plantier est revenue sur le parcours du festival, qui a à la fois accueilli des cinéastes de renom eu pour mission de mettre de nouveaux talents cinématographiques sous les projecteurs, notamment à travers les Ateliers de l’Atlas, tout en soutenant le cinéma national, en honorant des personnalités cinématographiques d’ici et d’ailleurs, ou encore en accueillant des masterclasses.

Pour sa part, le vice-président délégué de la Fondation du FIFM, Faïçal Laraïchi, a souligné la place qu’occupe désormais le festival au niveau international, qui a prouvé à quel point le cinéma est bien une langue universelle, transcendant les barrières linguistiques, culturelles et géographiques. Il a également mis en avant ce rendez-vous ayant eu l’honneur de recevoir des acteurs, producteurs et réalisateurs oscarisés, ainsi que des personnalités majeures ayant contribué à l’évolution du septième art à travers le monde.

La présence de ces grands noms dans la cité ocre et les occasions de rencontres qu’elle rend possible constitue une inspiration pour les jeunes artistes, a-t-il ajouté. Moment du septième art très attendu, au vu de la symbolique de ses 20 ans au service du cinéma universel, le FIFM 2023 évènement est marqué également par sa sobriété choisie, au vu du contexte où il se déroule, notamment la situation actuelle dans le Moyen-Orient.