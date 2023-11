Espagne : L’ex-cheffe de la diplomatie fait le parallèle entre le Sahara et la Palestine

Après une absence de la scène médiatique, un quotidien ibérique très proche du Polisario a offert à l’ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, installée à Paris pour des raisons professionnelles, une tribune. La question du Sahara occidental a bien évidemment occupé des passages dans l’interview qu’Arancha Gonzalez Laya a accordée à El Independiente.

L’ex-cheffe de la diplomatie espagnole a appelé à «tirer les leçons» de la guerre israélienne à Gaza afin de parvenir à une solution du conflit du Sahara. «Dans ce cas du Sahara et dans d’autres conflits dans le monde, ce que nous devons comprendre, c’est que nous devons résoudre le problème à la racine et c’est là la leçon», a-t-elle souligné.

«La grande leçon de ce qui se passe actuellement à Gaza est que nous pensions que le conflit entre Israël et la Palestine pouvait être résolu en résolvant le conflit entre Israël et ses voisins ; laissant la partie palestinienne de côté à une date ultérieure. Et ce que nous avons réalisé, c’est que ce problème ne peut être résolu sans négociation entre Israël et la Palestine», a expliqué Mme Gonzalez Laya.

Sur le dossier du Sahara, elle a prescrit la même recette. «La question doit être traitée à la source, c'est-à-dire une négociation entre les parties. Les problèmes doivent être résolus à la racine et entre les parties. Toute solution trouvée par les parties sera une bonne solution», a-t-elle martelé.

Par ailleurs, l’ancienne ministre des Affaires étrangères n’a pas souhaité commenter le plan marocain d’autonomie au Sahara. «C’est une opinion que je garde pour moi», a-t-elle répondu. Elle n’a pas aussi voulu donner son avis sur l’appui de Pedro Sanchez à la solution proposée par le Maroc pour régler le différend. «C’est un terrain extrêmement glissant. Je ne pense pas qu'il soit utile de commenter», a-t-elle déclaré.