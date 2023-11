FIFM 2023 : L’acteur danois Mads Mikkelsen revient sur son parcours hors du commun

Le parcours rocambolesque de l’acteur danois Mads Mikkelsen a été au centre d’une rencontre programmée dans le cadre de la section «In Conversation with…» de la 20e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), en cours jusqu’au 2 décembre. Dans une ambiance à la fois décontractée et conviviale, l’acteur danois, qui s’est vu décerner l’Etoile d’Or lors de la cérémonie d’ouverture, la veille, en reconnaissance à son parcours mondial, a révélé que Marrakech avait été «un point de rencontre» où il a pu voir les célébrités qui ont été «sa source d’inspiration», depuis son enfance.

Loin d’être un acteur comme les autres, Mads Mikkelsen a confié vouloir jouer des rôles «complexes et provocants», expliquant être choisi pour interpréter des «vilains» dans les films américains et des héros dans les films danois. «Après avoir vu Taxi Driver, je me suis rendu compte que je voulais sortir de cette dualité vilain/héros pour jouer quelque chose de plus complexe», a-t-il ajouté. N’ayant jamais rêvé de devenir acteur et danseur, Mads Mikkelsen a affirmé ne pas avoir eu «la célébrité pour objectif», se disant heureux et privilégié d’appartenir à ce monde artistique.

Très impliqué dans son rôle d’acteur, celui qui caressait le rêve du sport de haut niveau, s’est vu propulser dans une carrière totalement différente où il s’épanouit au fil des expériences. Mads Mikkelsen est l’un des rares acteurs contemporains à avoir alterné avec succès les rôles dans les blockbusters hollywoodiens et le cinéma d’auteur européen. Son audace, son charisme et sa capacité à se réinventer avec brio d’un film à l’autre, en ont fait l’un des acteurs les plus fascinants et les plus appréciés de sa génération.

Programme phare du FIFM, la série In Conversation with… offre au public la possibilité de venir à la rencontre de quelques-uns des plus grands noms du cinéma, en provenance du monde entier. Entre anecdotes savoureuses et discussions à bâtons rompus sur leur vision et leur pratique du métier, acteurs, réalisateurs, scénaristes et producteurs sont conviés dans le cadre de cette série, à échanger librement avec le public du Festival. Cette édition fait la part belle au cinéma national, avec la présentation cette année d’une sélection de cinq films marocains dans le cadre de la catégorie Panorama.