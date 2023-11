L’islamophobie sur CNews étrillée avec humour par Malik Bentalha [vidéo]

Œuvre de l’humoriste Malik Bentalha, une parodie de l’émission «l’Heure des Pros» animée par Pascal Praud sur CNews connaît un succès fou, 24h à peine après sa mise en ligne. La vidéo, qui fait un peu plus de 16 minutes, compte d’ores et déjà plus de 18 millions de vues sur Twitter. Objet de nombreuses polémiques, le programme original est étrillé avec humour, notamment au sujet de l’islamophobie. Dans «L’heure de trop sur TNews», Malik incarne «Patrick Traud», entouré de ses invités, dont un certain «Larsen Harbouni», imam de Nancy, ou encore «Vivianne Bouchard», directrice d’un supposé magazine «Bleu Blanc Rouge».

Caricaturant des personnalités médiatiques qui provoquent souvent la polémique, le sujet du débat s’intitule «la djellaba est-elle un vêtement religieux ?», moquant avec un humour décapant les interventions de certains habitués des plateaux de CNews. L’imam Harbouni, «double médaillé olympique d’islam» et auteur du livre «Les musulmans stop», est confronté à «Abdelkader Ziani», diplômé d’Harvard et chantre d’un islam «de paix et d’amour».