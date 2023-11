Le PAM fixe la date de son prochain congrès en l’absence de son SG

Le PAM tiendra son cinquième congrès les 9, 10 et 11 février 2024 à Bouznika. Une décision prise, mercredi à Rabat, par le comité chargé de préparer le prochain conclave. Une annonce faite en l’absence du secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, qui se trouvait alors à Genève pour prendre part, en tant que ministre de la Justice, à la 111è session du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l’ONU. Pour raison de santé, la présidente du conseil national du PAM, Fatima-Zahra Mansouri, était également absente de la rencontre.

A quelques mois de cette échéance, deux candidats pourraient succéder à Ouahbi, à moins que ce dernier ne manifeste son ambition de briguer un second mandat. Il s’agit des ministres Mehdi Bensaid et Younès Sekkouri ; deux cadres du parti, et ce depuis sa création en 2008.

Le prochain congrès du PAM verra la participation de 3.000 personnes. Le conclave sera aussi une occasion pour les PAMistes de célébrer le 15e anniversaire du parti. Durant ces quinze années d'existence, six secrétaires généraux ont pris le volant du Tracteur : Hassan Benaddi, Mohamed Cheikh Biadillah, Mustapha Bakkoury, Ilyas El Omari, Hakim Benchamach et Abdellatif Ouahbi.