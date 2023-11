Vers un rapprochement du PPS et de l’USFP

Driss lachar et Nabil Benabdellah / Archive - DR

Est-ce le début de la réconciliation entre le PPS et l’USFP ? Les secrétaires généraux des deux partis de gauche se sont rencontrés, jeudi au siège du PPS. Nabil Benabdellah et Driss Lachgar ont abordé «divers sujets liés à la situation générale dans notre pays, ainsi que les aspects du travail commun entre les deux parties et les moyens de le renforcer», indiquent les deux formations dans un communiqué.

Le PPS et l’USFP ont décidé de «former une commission mixte» composée des membres des leurs bureaux politiques, ayant pour mission «d'apporter une vision générale sur les axes et le programme de ce travail commun».

Les relations entre le PPS et l’USFP étaient tendues, au point d’étaler publiquement leurs divergences. Après la formation du gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch, en octobre 2021, le parti de Driss Lachgar, même étant dans l’opposition, avait pris ses distances par rapport aux initiatives prises par les camarades de Nabil Benabdellah.

Pour rappel, les 34 députés de l’USFP avaient refusé de signer la demande de formeation d'une commission d'enquête à la Chambre des représentants sur l'importation du gasoil russe et les soupçons sur la transparence, l'intégrité et la légitimité qui entouraient le processus.