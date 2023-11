Le Maroc a-t-il interdit l’entrée à l’ex-président tunisien ?

L’ancien président tunisien, Moncef El Marzouki, qualifie de «rumeur» son interdiction d’entrée au Maroc. «Il y a quelques mois, comme l'exige le protocole, j'ai informé les autorités marocaines de mon souhait de rendre visite à ma famille», installée au royaume.

En effet, le père de l’ex-président a vécu exilé au Maroc pendant plus de trente ans en tant que réfugié politique, «où il s'est marié et a eu deux filles et un fils, qui sont avec leurs enfants et petits-enfants, ma famille marocaine, dont je suis fier», explique El Marzouki sur les réseaux sociaux.

«J'ai reçu la réponse (des autorités marocaines) que je ne pourrais faire qu'une visite familiale. J’ai compris que je ne devrais donner aucune déclaration concernant la politique intérieure et étrangère du Maroc et n'avoir aucun contact avec des organismes de défense des droits de l'Homme ou des organismes politiques, ce qui n'était pas possible. J’ai des amitiés avec des instances juridiques et politiques au Maroc depuis plus d'un quart de siècle. J'ai donc préféré reporter la visite à une autre période. L'interdiction d'entrer au Maroc est donc sans fondement», précise El Marzouki.

Et de conclure sa mise au point en saluant «la position courageuse prise par le Maroc, roi, gouvernement et peuple, en soutenant les droits du peuple palestinien en général et de notre peuple à Gaza en particulier».