Marrakech : Réouverture du Musée des Confluences, Dar El Bacha

Le Musée des Confluences, Dar El Bacha a rouvert officiellement ses portes au public, jeudi à Marrakech, après d’importants travaux de consolidation menés par la Fondation Nationale des Musées (FNM), suite aux dégâts causés par le séisme du 8 septembre dernier.

La réouverture de cet espace muséal emblématique de la Cité ocre s’est faite avec l’organisation de deux expositions si singulières intitulées respectivement : «Un art façonné par le temps : Le bois dans toutes ses formes» et «l’univers de Fatna Gbouri».

La première exposition est dédiée au savoir-faire ancestral de la boiserie et met en lumière la diversité des techniques artisanales, la richesse des motifs et des ornements ainsi que l’importance du bois dans l’architecture, le mobilier et les objets de la vie quotidienne des marocains.

Quant à la seconde exposition, elle est consacrée à l’œuvre de Fatna Gbouri ; une artiste autodidacte, qui s’inscrit dans la même démarche artistique que Chaïbia Talal et Fatima Hassan Farouj.

Les toiles singulières et colorées de Gbouri qui illustrent des scènes rurales représentant des mariages, des naissances et des moments de la vie de tous les jours et s’inspirent de la tradition marocaine, invitent le public dans un univers à la fois familier et captivant, représentant la culture populaire marocaine.

Par ailleurs, la réouverture de ce Musée intervient après celle du Musée de la mythique Place de Jemaâ El Fna illustrant, si besoin est, l’engagement de la FNM à contribuer inlassablement aux efforts de préservation du patrimoine et de promotion de la dynamique touristique, culturelle et artistique de la ville des sept saints.