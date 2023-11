Maroc : Deux projets de décret pour fériériser le Nouvel an amazigh

Le Conseil de gouvernement a adopté jeudi deux projets de décret fixant la liste des jours fériés payés et des jours fériés chômés, présentés par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour.

Il s’agit du projet de décret N° 2.23.1000 modifiant et complétant le décret N° 2.04.426 du 29 décembre 2004 fixant la liste des jours fériés payés dans les entreprises industrielles et commerciales, les professions libérales et les exploitations agricoles et forestières, ainsi que du projet de décret N° 2.23.688 modifiant et complétant le décret N°2.77.169 du 28 février 1977 fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, établissements publics et services concédés.

Le premier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions royales instaurant le Nouvel An Amazigh jour férié officiel payé, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil. Ce projet de décret a été élaboré en vue de décréter le 14 janvier (Nouvel An Amazigh) comme jour férié officiel payé pour les activités agricoles et non agricoles, faisant grimper le nombre des jours fériés payés à 13 jours par an.

Quant au second projet, il vient en application de la Haute Décision Royale, visant à déclarer le Jour de l’an amazigh, à savoir le 14 janvier, jour férié national officiel payé, à l’instar du premier Moharram de l’année de l’Hégire et du 1er janvier pour le calendrier grégorien, et ce sur proposition de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), a-t-il ajouté.