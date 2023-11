Rabat : Lever de rideau en fanfare sur la 10ème édition de "Visa for Music"

La 10ème édition du festival "Visa For Music" s'est ouverte, mercredi soir au théâtre national Mohammed V à Rabat, avec une programmation de showcases, de concerts et de conférences pour célébrer une décennie de ce rendez-vous culturel inédit qui fait la part belle aux traditions musicales africaines et aussi mondiales.



La soirée d'ouverture de cet événement, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sous le thème: "10 ans de participation, ça se célèbre", a connu la participation de groupes de musique et d'artistes du continent africain, du Moyen-Orient et du reste du monde.

L'édition de cette année connaît la présence de plus de 1000 acteurs culturels issus de plus de 80 pays et d'un grand nombre d'institutions culturelles internationales venant d'Europe, d'Afrique ou encore d'Asie. Au menu de cette édition, qui se poursuit jusqu'au 25 novembre, figurent plus de 60 concerts, ainsi qu'une quinzaine de rencontres, de conférences et de workshops.

Le festival "Visa for Music" est un espace d'échange et de dialogue entre les artistes et les professionnels de l'industrie musicale issus des maisons de production, des agents artistiques, des gestionnaires artistiques, des institutions culturelles, des professionnels des médias et des encadreurs.

Par ailleurs, les organisateurs du festival ont décidé de reverser l'intégralité des recettes de la billetterie de cette édition de "Visa for Music" au profits des victimes du séisme d'Al Haouz, qui a secoué le Royaume le 8 septembre dernier.