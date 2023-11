Offshoring : Capgemini et Cnexia s’installent à Fès Shore

Véritable pilier de l’économie digitale et locomotive de développement de l’économie nationale, ce secteur de l'offshoring au Maroc constitue aujourd’hui une industrie structurante, avec 16 milliards de dirhams de services exportés et 130 000 emplois créés, notamment auprès des jeunes.

La Région de Fès-Meknès s'est érigée en pôle d’attraction pour les investisseurs dans l’offshoring grâce à une offre foncière attractive et un bassin d’emploi abondant et qualifié. Les pouvoirs publics ambitionnent de dynamiser davantage le secteur en accordant une subvention d’installation pour les clients souhaitant s’implanter à Fès shore.

Étendu sur une superficie de 22 hectares, Fès Shore propose 30.000 m² de plateaux bureaux prêts à l’emploi et répondant aux besoins des investisseurs. Fort de son succès et afin d’accompagner la croissance de ses clients, Ewane prévoit une extension de 15.000 m² d’espace bureaux additionnels avec le lancement des travaux de la troisième tranche début 2024. À terme, les plateaux de bureaux devraient s’étendre à 100 000 m² et générer 2 000 nouveaux emplois.

Dans cette lignée, une Convention de partenariat a été signée entre Ewane, filiale du Groupe CDG, la région de Fès-MeknèS, la Wilaya de la Région Fès-Meknès, le Centre régional d'investissement (CRI) de la Région Fès-Meknès, les sociétés Capgemini Engineering et CNEXIA.

En vertu de ce partenariat, les sociétés Capgemini Engineering et CNEXIA bénéficieront d’une subvention de la Région Fès-Meknès à hauteur de 2 millions de dirhams afin de financer la réalisation des travaux d’aménagement des plateaux de bureaux. Les entreprises s’engagent à créer 100 emplois à minima dans un délai de 2 ans.

Afin de déployer ce nouveau dispositif, la société Ewane a organisé une cérémonie de signature des conventions d’installation des premiers bénéficiaires de la subvention d’installation à Fès Shore, avec Capgemini Engineering, déjà présent au niveau du Parc Casanearshore, prévoit l’ouverture d’un nouveau centre de services à Fès Shore ; CNEXIA, présent actuellement au niveau du Parc Technopolis et du Parc Fès Shore, l’entreprise poursuit sa croissance, à travers la création d’emplois supplémentaires.