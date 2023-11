Après le PJD, le PPS demande une révision des relations avec Israël

Le Parti du Progrès et du Socialisme condamne fermement l’agression israélienne sur Gaza, la comparant aux atrocités commises par le régime nazi en Allemagne. «Le PPS considère que les actes criminels et la politique de massacres organisés, de nettoyage ethnique et de déplacement forcé poursuivis par l'entité sioniste, conduisant à des scènes et des incidents similaires à ceux dont le monde a été témoin aux mains du régime nazi», dénoncent les camarades de Nabil Benabdellah dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, tenue hier, de leur bureau politique.

Le PPS affirme que dans ce contexte «il n'est pas approprié d'avancer dans l'établissement de relations avec une entité qui commet des crimes de guerre et mène un génocide contre un peuple, enfreignant le droit international et le droit humanitaire international».

Contrairement au PJD, l’appel du PPS aux autorités marocaines est exprimé sur un ton modéré. Pour rappel, les islamistes ont exigé «de rompre tout contact, communication et relation de normalisation avec l’entité sioniste usurpatrice, fermer le soi-disant bureau de liaison israélien à Rabat et expulser officiellement tous ses représentants».