Maroc : La BERD alloue 100 M€ au soutien des jeunes entrepreneurs

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a lancé, lundi à Casablanca, le programme «Youth in Business» en faveur de l’entrepreneuriat des jeunes au Maroc, avec des lignes de crédit de 100 millions d’euros bénéficiant à six institutions financières partenaires éligibles. L’objectif sera de soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (TPME) dirigées par des jeunes, sur une période de cinq ans. Ces institutions bénéficieront aussi d’une rémunération basée sur les résultats, pouvant aller jusqu’à 2%.

Au Maroc, 79% des jeunes entrepreneurs citent le financement comme le principal obstacle à la croissance de leur entreprise. 22% seulement ont eu recours à un prêt et 52% envisagent de le faire. Ainsi, les TPME gérées par des entrepreneurs de moins de 35 ans seront éligibles à des services personnalisés de renforcement des capacités et de conseil aux entreprises, notamment des projets de conseil individuels, des formations en entrepreneuriat, des activités d’apprentissage en ligne et de création de réseaux.

A ce titre, une ligne de financement de 20 millions d’euros a été accordée au CIH. Il s’agit du premier prêt de la BERD au titre du programme Youth in Business au Maroc. La banque bénéficiera d’un programme d’assistance technique et d’incitations pour développer une stratégie dédiée à mieux servir les entreprises dirigées par des jeunes. Le paquet comprendra également un volet de renforcement des capacités des entreprises. Ce qui permettra la réalisation de projets de conseil individuel, une formation à l’entrepreneuriat et un mentorat numérique.