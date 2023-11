Le MP condamne l’appel du chef du Hamas au Maroc à rompre ses relations avec Israël

Le Mouvement populaire est vent debout contre l’appel du chef du Hamas adressé au peuple marocain, qu’il invite à faire pression sur sa «direction» afin qu’elle rompe les relations avec Israël. «C’est une incitation directe à la sédition et une tentative d’imposer des diktats à un Etat indépendant, qui est et restera un soutien inconditionnel au peuple palestinien, respectant la décision palestinienne indépendante», condamne le MP dans un communiqué.

«Khaled Mechaal, qui vit loin des bombardements et des souffrances de la population de Gaza, aurait dû être aux côtés de ce puissant peuple assiégé et meurtri, au lieu de semer la discorde entre les pays et les peuples qui étaient et sont toujours loyaux envers la Palestine», fustige la formation d’opposition. Le Mouvement populaire a par ailleurs «mis en garde contre le danger de telles déclarations irresponsables».

Le chef du bureau politique du Hamas à l’étranger, lors de sa participation, dimanche par visio-conférence, à un meeting organisé par le Mouvement Unicité et Réforme (MUR), proche du PJD, a appelé les Marocains «à s’adresser à la direction du pays, notamment dans ce contexte de crimes à Gaza, pour rompre les relations, mettre fin à la normalisation, expulser l’ambassadeur et tourner cette page indigne pour un Etat respecté comme le Maroc».



Dans son compte rendu du meeting de solidarité avec Gaza, le MUR a fait l’impasse sur l’appel de Mechaal au Maroc à rompre ses relations avec Israël.