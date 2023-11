Mondial U17 : Qualification historique du Maroc aux quarts de finale

Le Maroc s’est qualifié aux quarts de finale du Mondial des moins de 17 ans (U17), ce mardi au stade Gelora Bung Tomo à Surabaya (Indonésie), après un match nul (1-1) et une séance de tirs au but à l’avantage de l’équipe nationale (4-1).

C’est en deuxième mi-temps que les buts de cette rencontre ont été inscrits, après qu’Esmaeil Gholizadeh a ouvert le score pour l’Iran (73e). Nassim Azaouzi réduit l’écart du côté marocain (90+4e), dans les 11 minutes du temps additionnel. Cette égalisation aura changé le cours du match à ses toutes dernières minutes, menant les deux équipes aux tirs au but pour se départager.

Les Lionceaux Zakaria Ouazane, Nassim Azaouzi, Imran Nazih et Fouad Zahrouani ont réussi 4 des 5 tirs, le dernier n’ayant pas été joué. Pour cause, face au portier solide Taha Benrhozil, l’Iran n’a réussi que 2 de 3 penalties à travers Hesam Nafari et Kasra Taheri, ce qui n’aura pas permis de qualifier l’équipe à la suite de la Coupe du monde.

Avec son exploit historique, le Maroc se qualifie pour la première fois aux quarts de finale du Mondial U17. Lors de la prochaine rencontre, les poulains de Saïd Chiba affronteront le Mali.