Hausse des exportations marocaines vers la Mauritanie

La Mauritanie est un marché important pour les exportations marocaines. Elles représentent environ 50% des importations mauritaniennes venues de pays africains et 73% venues du Maghreb, se félicite l’ambassade du royaume à Nouakchott dans un rapport reçu par Yabiladi.

Les échanges commerciaux entre les deux pays voisins ont enregistré un dynamisme sans précédent au cours de l'année 2022, avec environ 300 millions de dollars (environ 3 milliards de dirhams), réalisant ainsi un taux de croissance de 58% par rapport à 2020. Une «reprise remarquable qui renforce la position et le statut du Royaume en tant que premier fournisseur du marché mauritanien».

Les exportations marocaines vers la Mauritanie sont constituées à 80% de produits alimentaires et agricoles, de produits manufacturés et des machines et équipements de transport.

Cette hausse s’explique, notamment, par la proximité géographique, la fluidité des relations entre les fournisseurs marocains et leurs homologues mauritaniens et la qualité des chaînes logistiques. Le poste frontière d’El Guerguerate a «joué un rôle majeur» dans cette dynamique, affirme l’ambassade marocaine à Nouakchott.

Pour rappel, le 20 septembre 2022, Casablanca avait accueilli la deuxième édition du forum économique Maroc-Mauritanie. Dans une allocution, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, avait alors noté «la faiblesse des échanges commerciaux qui ne dépassent pas les 2,3 milliards de DH/an, alors que les potentialités existantes devraient multiplier ce niveau».