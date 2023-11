Cinéma : Record international pour le film marocain «Le Bleu du caftan»

Le deuxième long-métrage de la réalisatrice Maryam Touzani, «Le Bleu du caftan», est désormais le film marocain au plus gros succès jamais enregistré à l’export. Cette semaine, l’opus a en effet passé la barre du demi-million de spectateurs en salles à l’étranger (500 000). Sorti il y a tout juste un an, produit par Nabil Ayouch, interprété par Lubna Azabal, Saleh Bakri et Ayoub Missioui, l’œuvre a par ailleurs été primée aux quatre coins du monde.

Après le Prix FIPRESCI de la critique internationale lors du Festival de Cannes 2022, «Le Bleu du caftan» aura unanimement cumulé les succès, tant auprès des fins connaisseurs du septième art que du large public cinéphile. Sélectionné parmi les 15 meilleurs films étrangers lors des Oscars, une première pour le Maroc, il a remporté plus de 45 prix dans les plus grands festivals. Il compte également un Prix du jury au Festival international du film de Marrakech (FIFM 2022).

Ce film raconte le vécu de Halim, marié à Mina, tenant une boutique de caftans dans la médina et vivant avec le secret de l’homosexualité qu’ils ont appris à taire. Une poésie imagée et intimiste sur les combats intérieurement menés pour le paraître.

Vendu dans une trentaine de territoires, «Le Bleu du caftan» est sorti dans plus de 1 300 salles, cumulant plus de 500 000 entrées en dehors du Maroc. Dans le détail, l’opus cinématographique a enregistré 214 000 entrées en France, 58 000 aux Pays-Bas, 37 000 en Italie, 35 000 en Espagne, 24 000 au Japon, 21 000 en Belgique, 17 000 en Grèce, 16 000 en Suisse, 15 000 en Allemagne, 15 000 au Danemark et 13 000 en Australie, selon les chiffres CBO box-office et Unifrance.

Ce record historique pour le Maroc est révélateur notamment de l’ouverture du marché international aux productions marocaines, qui réussissent à se mettre à l’affiche au-delà des régions arabes.