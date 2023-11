L’administration Biden justifie la visite de son ambassadrice en Algérie à Tindouf

L’administration Biden a donné, hier soir, des explications sur la visite effectuée la semaine dernière dans les camps de Tindouf, par l’ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin.

«L’ambassadrice Aubin et un large éventail de donateurs internationaux ont participé à une visite organisée par l’ONU à Tindouf, en Algérie. Les Etats-Unis sont le plus grand contributeur mondial aux efforts humanitaires internationaux, notamment grâce à leur soutien au travail vital des agences des Nations unies à Tindouf», a souligné le porte-parole du département d’Etat américain, Matthew Miller, en réponse à une question sur ce sujet. «Il n’y a eu aucun engagement bilatéral avec le Polisario lors de cette visite», a-t-il précisé.

Le porte-parole a affirmé que son pays «soutient pleinement l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU alors qu’il intensifie le processus politique mené par l’ONU au Sahara occidental afin de promouvoir sans plus tarder une solution durable et digne». Il a ajouté continuer de «considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, et comme une approche potentielle pour répondre aux aspirations du peuple du Sahara occidental».