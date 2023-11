Le Festival L’Boulevard clôture sa 21e édition en apothéose

La 21e édition du festival L’Boulevard s’est clôturée, dimanche 19 novembre 2023 au stade du R.U.C. à Casablanca, avec une programmation haute en couleurs, aux rythmes rock, reggae et gnawa. Après une troisième journée spéciale rock-metal avec les groupes Chikno, Old School, Thrillogy (Maroc) et Decapitated (Pologne), ce sont DJ Zulu Nawfel (hip-hop, Maroc), The Leila (rock maghrébin, Maroc), Lazywall (rock oriental - metal hybride, Maroc), Rasha Nahas (rock, Palestine - Allemagne), Ganga Vibes (reggae, Maroc) et Djmawi Africa (rock gnawa, Algérie) qui ont enflammé la scène, pour finir en beauté.

Le temps d’un concert rythmé aux sons du Maghreb, puisant son inspiration dans la reggada et l’alaoui en hommage à la culture du Maroc oriental, The Leila a harmonieusement essaimé sa joie contagieuse au sein du public, qui a accueilli ensuite la formation Lazywall pour la quatrième fois dans le cadre de L’Boulevard. Depuis la fin 2022, le trio tangérois reprend le registre qui a fait son succès à partir de 2003, cette fois-ci en dialect marocain. Autre nouveauté, des instruments spécialement conçus font désormais la marque de fabrique de la formation, à commencer par le guitaroud, ainsi que le bassentir et une darbouka incluse au kit de batterie. L’innovation est réussie, la communion avec les fans d’hier et d’aujourd’hui est remarquable.

Aux sonorités rock transportantes, à la limite des riffs psychédéliques, l’artiste palestinienne vivant en Allemagne Rasha Nahas a prolongé la communion avec le public, grâce à une prestation intimiste et à des textes aussi poétiques que lourds de sens, chantant l’exil et l’éloignement de la terre natale. Après la remise des prix aux gagnants du Tremplin de cette année, la fête a continué avec Ganga Vibes et Djmawi Africa, qui ont clôturé la soirée dans une athmosphère enchanteresse.

En quatre jours, L’Boulevard 2023 aura accueilli plus de 35 formations musicales, plus de 45 stands de créateurs, de collectifs artistiques et d’associations, ainsi que près de 30 000 festivaliers. Il a également mis en lumière des talents émergents, dont Meteor Airlines et Saad El Baraka, mais aussi d’autres confirmés, comme Shobee et Decapitated.

Parallèlement aux concerts, des espaces de sensibilisation aux violences fondées sur le genre ont été mis en place, avec un renforcement de la sécurité et de nouveaux mécanismes de vigilance. En plus du Souk associatif, les animations artistiques dans l’espace du festival ont par ailleurs été assurées par la compagnie de cirque Colokolo, ainsi que le collectif Liquid Bridge.

Voulue par l’association EAC-L’Boulvart comme étant éclectique, exigeante et condensée, cette édition aura eu pour ambition de créer une mixité sociale autour d’un évènement musical et éducatif à la fois. Pour les organisateurs, s’agit d’un espace ouvert à «toutes celles et ceux qui veulent bien en faire leur chez-eux, dans leurs similitudes, mais surtout leurs différences».