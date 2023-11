Le chef du Hamas appelle le Maroc à rompre ses relations avec Israël

Khaled Mechaal a participé à un meeting de solidarité avec Gaza, hier par visio-conférence, organisé par le Mouvement Unicité et Réforme (MUR), proche du PJD. Dans son allocution, le chef du bureau politique du Hamas à l’étranger a invité «les masses, les forces politiques islamistes et nationalistes» au Maroc «à s’adresser à la direction du pays, notamment dans ce contexte de crime à Gaza, pour qu'elle rompe les relations, mette fin à la normalisation, expulse l’ambassadeur et tourne cette page indigne pour un Etat respecté, comme le Maroc».

Mechaal a estimé que la rupture des relations maroco-israéliennes «serait un grand pas» et «un moyen de pression sur les dirigeants de l’Occident et des Etats-Unis» afin qu'ils révisent leurs soutiens à Israël.

En mai 2021, Khaled Mechaal avait déjà qualifié la reprise des relations entre Rabat et Tel-Aviv «de coup de poignard dans notre dos et cela ne trahit pas seulement la Palestine et Al Qods. Il s’agit d’un coup porté au nationalisme arabe et une atteinte aux intérêts arabes et musulmans».



Le PJD d’Abdelilah Benkirane porte également la même revendication. «Afin d’accentuer la pression sur l’occupation sioniste, le PJD renouvelle son appel à rompre tout contact, communication et relation de normalisation avec l’entité sioniste usurpatrice, à fermer le soi-disant bureau de liaison israélien à Rabat et expulser officiellement tous ses représentants», a indiqué la semaine dernière le secrétariat général du parti de la lampe dans un communiqué.