Le directeur général de l’Agence française de développement en visite au Maroc

En visite au Maroc, le directeur général du groupe Agence française de développement (AFD) Rémy Rioux a réaffirmé les efforts conjoints avec Maroc, en faveur de l’environnement et du capital humain. A la veille de la COP 28, prévue fin novembre, le responsable a échangé avec les autorités sur les enjeux au cœur du partenariat entre le Maroc et le groupe AFD, à savoir l’éducation et la formation, la transition écologique et la préservation des océans.

Cette rencontre a connu la présence de Karim Ben Cheikh, député de la neuvième circonscription des Français établis à l’étranger, ainsi que de l’ambassadeur de France au Maroc Christophe Lecourtier et plusieurs ministres. Rémy Rioux a déclaré que les «défis communs à relever, ensemble, pour le Maroc, l’Afrique, l’Europe et le monde» ont été abordés. L’occasion a été aussi d’orienter les échanges vers les points saillants de la prochaine COP, en lien avec les secteurs de l’agriculture, de l’eau et de la biodiversité affectés par le changement climatique. «La récente signature d’un nouveau financement d’un montant de 82 M€ pour accompagner la mise en œuvre au Maroc d’un «budget vert» a ainsi permis de franchir une nouvelle étape pour accélérer la transition écologique au Maroc», a indiqué un communiqué.

Les audiences ont par ailleurs porté sur «la régionalisation avancée, en particulier les priorités de reconstruction et de développement social et territorial des régions sinistrées par le séisme du 8 septembre et d’échanger sur la contribution du groupe AFD aux efforts nationaux», ajoute la même.

Aussi, «les enjeux d’éducation et de formation professionnelle des jeunes ont également été au cœur des échanges avec la signature d’une convention de prêt pour la création d’un nouvel Institut de formation aux métiers de l’industrie pharmaceutique à Casablanca (IFMIP), qui accueillera jusqu’à 500 apprenants chaque année et contribuera au développement rapide de cette industrie essentielle à la souveraineté sanitaire du pays».

Un mois après sa visite à Marrakech pour les Assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale, Rioux a participé au Blue Africa Summit accueilli par le Maroc le 16 novembre à Tanger, avec le soutien de l’Académie du Royaume. Il y a réaffirmé «l’engagement du groupe AFD sur la finance bleue durable et le financement de l’ODD 14 pour la préservation et la valorisation des océans et des mers».