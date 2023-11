Espagne : Albares, l’ «ami du Maroc», reste aux commandes de la diplomatie

Pedro Sanchez a dévoilé, ce lundi 20 novembre, la composition de son nouveau gouvernement de coalition de gauche. José Manuel Albares reste aux commandes de la diplomatie espagnole. Une nouvelle qui devrait rassurer le Maroc, notamment sur le soutien de l’exécutif ibérique au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.



Depuis sa nomination le 12 juillet 2021, Albares a initié «dans le calme et la discrétion» un rapprochement avec le Maroc. Une politique qui s’est révélée concluante, avec la fin de plusieurs mois de froid diplomatique entre Rabat et Madrid, suite à l’hospitalisation en catimini en Espagne, en avril 2021, du chef du Polisario, Brahim Ghali, sous une fausse identité. Le 7 avril 2022, à Rabat, Pedro Sanchez et le roi Mohammed VI ont ouvert une nouvelle page dans les relations entre les deux pays.

La politique marocaine menée par Albares ne fait pas l’unanimité en Espagne, notamment parmi les alliés du Polisario. L’ancien chef de Podemos, Pablo Iglesias, l’avait qualifié de ««meilleur ministre des Affaires étrangères pour le Maroc».

Les pactes de gouvernement, que Pedro Sanchez a conclus avec des formations politiques pour assurer sa réélection, n’ont pas fait de référence à la question du Sahara occidental.