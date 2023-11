Maroc : Ryanair prévoit des vols internes à partir de mars 2024

La compagnie aérienne Ryanair envisage d'«opérer pour la première fois des vols intérieurs au Maroc, à partir de l'année prochaine, après avoir soumis une demande officielle au chef du gouvernement», selon Asharq, citant une source gouvernementale et un responsable du transporteur low-cost.

Le marché des vols intérieurs au Maroc se répartit jusque-là entre la Royal air Maroc (RAM) et Air Arabia. Le responsable de Ryanair a indiqué qu'il était prévu que les premiers vols intérieurs soient opérés par la compagnie à partir de mars prochain. Ceci permettra notamment de relier des villes marocaines, que le transporteur ne dessert pas en interne actuellement.

La demande de Ryanair a été transmise par le Chef du gouvernement à la Direction de l'aviation civile, relevant du ministère des Transports et de la logistique. La compagnie a commencé à opérer au Maroc en 2006, avec des vols internationaux à destination et en provenance de 10 aéroports. En octobre dernier, elle a annoncé le lancement du plus grand programme de vols pour l'hiver 2023-2024 vers la destination Maroc, qui prévoit d'atteindre 840 vols hebdomadaires internationaux, soit une augmentation de 20% par rapport à 2022.