L’Boulevard 2023 : Le Tremplin dévoile ses six heureux gagnants

Six des 15 groupes sélectionnés pour le Tremplin de la 21e édition du festival L’Boulevard (du 16 au 19 novembre 2023) ont remporté la compétition, soit deux gagnants par catégorie (rap et hip-hop, fusion et autres musiques actuelles, rock et metal). La remise des prix s’est déroulée en clôture de l’évènement, dimanche au RUC de Casablanca.

Le premier prix de la catégorie rap et hip-hop est ainsi revenu au duo N.I.C. Issue de l’union artistique du MC et topliner Chocdope et du beatmaker producteur EM, la formation s’est fait connaître par l’EP LHFDK, mais aussi au festival par sa mixtape Red Carpet de la Positive School of Hip Hop, programme de formation initié par l’ex-rappeur et formateur Anas Bawss, porté par la fondation Ali Zaoua. Le deuxième prix est allé au jeune rappeur Scool Boy, qui s’est initié à la musique en 2016, avant de trouver sa voie à travers la Positive School of Hip Hop également. Durant cinq ans, il a fait des sessions en studio, participé à des concerts et showcases, avant de sortir son premier single «Inara» en 2022. Sur les plateformes musicales, son œuvre dépasse le million d’écoutes et compte presque autant de vues. La mention spéciale du jury a par ailleurs été accordée à Babido.

Concernant la catégorie fusion et autres musiques actuelles, le gagnant du premier prix est le groupe Youbana, créé à Agadir en 2019 et puisant son inspiration dans le style gnawa et issamgan, avec une touche de jazz, de blues et d’afro-groove. Après quelques concerts dans la région, la formation a sorti son premier EP, «El Hal», en février 2023. Quand au second prix, il est revenu à M’Hamid Band, né de la synergie entre les membres de Génération Taragalte, Ajial M’hamid, Jeunes Nomades et Hafsa Oubaba, mêlant blues, rock et chants ancestraux. Leurs textes traitent de la culture nomade, de la préservation du patrimoine et de l’environnement. La mention spéciale est allée à Anass Oublaid & Raw Rhythm.

Dans la catégorie rock et metal, le groupe We Come For War a remporté le premier prix, grâce à sa fusion réussie entre metalcore et deathcore. Créée en 2018 à Casablanca, la formation a lancé son premier single, «Internal Suffering» en 2020, puis un second «Oblivion», doublé d’un clip en juin 2023. Le groupe est précédemment monté scène, lors du Metal Focus 2020 à L’Uzine, ainsi que MoshKill4#, cette année au Boultek. Son prochain single, «My Light Erased», invite le chanteur du groupe américain Sever the King. Quant aux deuxième prix, il est allé à Strain, jeune groupe de death/sludge metal fondé en septembre 2022. «Avec ses riffs accrocheurs, ses lignes de basse profondes et ses rythmiques énergiques, Stain cherche à repousser les limites du genre et ambitionne de marquer l’histoire du metal au Maroc», indiquent les organisateurs du festival.

Les lauréats du premier prix de chaque catégorie gagnent 10 000 DH et ceux du deuxième 5 000 DH, avec l’enregistrement d’un morceau pour le premier prix au Studio Hiba, partenaire de L’Boulevard. Aussi, tous les gagnants et ceux ayant eu une mention spéciale du jury bénéficient d’une semaine de formation, pour se professionnaliser dans la musique. Les six gagnants de cette édition ont ainsi accès à plus de dix ateliers, encadrés par des professionnels de l’industrie musicale au Boultek, à l’Uzine et au Technopark, du 20 au 25 novembre 2023. Ces cycles porteront sur le droit d’auteur, la technique, la communication et le développement de carrière.

Depuis 1999, le Tremplin propose une plateforme privilégiée aux jeunes talents, à travers un appel à candidatures qui permet de sonder les dynamiques artistiques et musicales sur le moyen et le long terme. Lors de cette 21e édition de L’Boulevard, le comité de sélection a reçu un total de 281 dossiers.