Ligue des champions de la CAF : Le Sporting Casablanca s’incline en finale, l’AS FAR finit troisième

Le Sporting club Casablanca s’est incliné face à Mamelodi Sundowns en finale de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), après avoir été battu en finale (0-3), dimanche soir au Stade Amadou Gon Coulibaly à Korhogo (Côte d’Ivoire). La formation marocaine, qui aura joué sa toute première finale du tournoi, termine ainsi deuxième au podium. Les buts de cette rencontre sont signés Refilwe Tholakele (21’, 78’) et Boitumelo Rabale (24’).

Le club Sud-africain aura ainsi décroché le titre en 2021 et cette année. En 2022, il s’est incliné face à l’équipe marocaine de l’AS FAR. Cette dernière a terminé à la troisième, lors de cette édition, après sa victoire (2-0) face à son homologue ghanéenne Ampem Darkoa, samedi à Korhogo. Les buts de cette rencontre de classement ont été inscrits par Mafya Nyame (33’) et Ghizlane Chebbak (45+2’).

Si le Maroc n’aura pas remporté le sacre cette année, il reste le seul à avoir été doublement représenté au carré d’or continental des clubs.