Maroc-Allemagne : Akhannouch s’entretient avec Scholz à Berlin

La délégation marocaine qui participe à l’édition 2023 de l’initiative du G20 pour l’Afrique «Compact with Africa», organisée à Berlin depuis 2016, est conduite par le chef du gouvernement. A la veille de l’ouverture de ce forum international, prévue ce lundi, Aziz Akhannouch a eu une réunion avec le chancelier allemand, Olaf Scholz. Les entretiens ont porté sur «les moyens de promouvoir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines», rapporte la MAP.

«Cette entrevue a été l’occasion d’échanger autour de nombre de dossiers et de questions d’intérêt commun et d’examiner les formules possibles pour construire des partenariats sur les plans économique et commercial. Les deux parties se sont félicitées du partenariat distingué liant les deux pays et ont passé en revue les différents défis actuels et futurs», ajoute la même source. La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, était également présente à la réunion entre Aziz Akhannouch et Olaf Scholz.

Par le passé, les délégations marocaines qui prenaient part à l’initiative du G20 pour l’Afrique «Compact with Africa», étaient conduites par le ministre des Finances, Mohamed Benchaaboun, comme en 2018, ou Nasser Bourita en 2019. En 2021, le Maroc avait boudé l’édition. Les relations entre Rabat et Berlin traversaient alors une mauvaise passe. Le gouvernement allemand que dirigeait Angela Merkel avait rejeté la reconnaissance, le 10 décembre 2020, par l’administration Trump de la marocanité du Sahara occidental.

Ce n’est qu’avec l’arrivée au pouvoir de la coalition de gauche présidée par Olaf Scholz, en décembre 2021, que les deux pays ont initié une réconciliation, marquée par le soutien de l’Allemagne au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Une position réitérée dans la Déclaration conjointe du 25 août 2022, publiée au terme des entretiens à Rabat entre la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, et son homologue marocain, Nasser Bourita.

Le Maroc et l’Allemagne, ont décidé en juillet dernier à Berlin, de lancer un dialogue stratégique multidimensionnel. Le volet migratoire de ce dialogue était sur l’agenda des entretiens, du 30 octobre à Rabat, entre le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et son homologue allemande, Nancy Faeser.