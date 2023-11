SILEJ : La SNRT met en avant les rôles de la chaîne Attakafia pour le jeune public

Dans le cadre de ses activités, au Salon international du livre de jeunesse (SILEJ) à Casablanca, le stand institutionnel de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), sous le slogan «L’enfance et la jeunesse au cœur des préoccupations de la SNRT», a abrité, vendredi, une rencontre réunissant des cadres de la société et les visiteurs du salon, y compris les enfants et les jeunes. L’objectif a été de mettre en lumière les rôles de la quatrième chaîne Attakafia, en accompagnement des créativités et productions des jeunes.

Il a ainsi été question de «révéler les objectifs de la chaîne qui veille à dédier des programmes aux expressions, créativités et productions des jeunes tout en leur offrant un accompagnement médiatique dans des émissions culturelles et artistiques», selon un communiqué parvenu à Yabiladi. L’occasion a été également de «mettre en avant les efforts pour accompagner les mutations énormes des mass médias de par l’évolution technologique marquée par l’apparition de nouvelles plates-formes de communication».

Les participants ont par ailleurs évoqué la place des nouvelles plates-formes, devenues des outils pour former la conscience du public et des jeunes. Dans ce contexte, la chaîne propose un audiovisuel riche de ses programmes culturels, documentaires, éducatifs et ludiques, notamment pour élargir le débat en valorisant les valeurs humaines et la culture marocaine.

«Ces 17 émissions, qui veillent, en production interne, à relayer une vision citoyenne d’éducation, de culture et de divertissement, sont entre autres consacrées à la personnalité ouverte, aux compétences de méditation et d’analyse, à l’encouragement de l’excellence, à l’apprentissage, à la valorisation des bonnes initiatives et à la créativité culturelle, artistique et cognitive», ajoute la même source.

Cette rencontre a été animée par Karim Sbaï, directeur de la communication et des relations institutionnelles, Mouhcine Bentaj, chef du département des programmes à Attakafia et la journaliste Fatima Yahdi.

Le stand est un espace de communication et d’ouverture de la Société sur son public avec des activités incluant des tables rondes sur «la contribution du service médiatique public à l’élargissement de la participation des jeunes à la vie publique», en veillant à protéger les droits des enfants.