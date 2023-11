Canada : L’homme ayant fauché une famille musulmane reconnu coupable de meurtres

Dans l'ordre Faez Afzaal, Yumnah Afzaal, Madiha Salman, la grand-mère et son fils Syed Afzaal

Nathaniel Veltman, décrit comme un suprémaciste blanc, a été reconnu coupable de meurtre, jeudi 16 novembre, pour avoir volontairement foncé sur quatre membres de la famille Afzaal avec son pick-up, l’été 2021 à London, près de Toronto dans la province de l’Ontario. Le motif de terrorisme n’a pas été retenu par le jury. Le jeune homme, aujourd’hui âgé de 22 ans, avait fauché cinq membres de la même famille, tuant les deux parents, une fille de 15 ans et la grand-mère. Le garçon de 9 ans, grièvement blessé, est le seul survivant.

L’AFP rappelle qu’à l’ouverture du procès, au début de septembre dernier, Nathaniel Veltman a plaidé non coupable, arguant avoir été dans un «état second». Le procureur Fraser Ball a expliqué que l’accusé, adepte des théories de la suprématie blanche, voulait tuer des musulmans pour répandre la peur. Veltman a ainsi rédigé un «manifeste terroriste» prônant le nationalisme blanc et la haine des musulmans, qu’il a appelé à quittez le pays pour ne pas «être les prochains». Lors de son attaque, il s’est «habillé comme un soldat», avec un gilet pare-balles et un casque.

Nathaniel Veltman n’a jusque-là eu ni casier judiciaire, ni affiliation à une organisation extrémiste. A la barre, il a soutenu avoir fait «un geste politique», pour «envoyer un message fort» contre l’immigration. Il a déclaré avoir été influencé notamment par les écrits de Brenton Tarrant, l’auteur des attentats de Christchurch ayant fait 51 morts en 2019, dans deux mosquées de Nouvelle-Zélande.

Il a déclaré par ailleurs avoir ressenti une «envie» de frapper la famille victime, disant qu’il savait qu’il s’agissait de musulmans grâce aux vêtements. L’avocat de la défense, Me Christopher Hicks, a annoncé faire appel, insistant sur les troubles mentaux de l’accusé, en lien avec une consommation de champignons hallucinogènes.

Pour leur part, les familles des victimes estiment que le verdict apporte «un peu de réconfort», même si «le chagrin, le traumatisme et le vide irremplaçable laissés par la perte de plusieurs générations [les] ont profondément marqués». «Le verdict d’aujourd’hui est une étape monumentale dans la lutte contre la haine et l’islamophobie. Il crée un précédent contre le terrorisme nationaliste blanc», a estimé quant à lui Abdul Fattah Twakkal, l’imam de la mosquée de London.

Se disant «soulagé», le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM) a rappelé que cet attentat avait «changé la relation des musulmans canadiens avec leur pays», d’où la nécessité de réfléchir à «la violence islamophobe qui s’est emparée du Canada». Une audience de détermination de la peine aura lieu le 1er décembre.