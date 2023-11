L’Boulevard 2023 : Les têtes d’affiche de la 21e édition enflamment la scène [vidéo]

Voulue éclectique et condensées, la 21e édition du festival L’Boulevard a démarré jeudi 16 novembre, pour durer jusqu’à dimanche 19, au stade du RUC à Casablanca. La première journée du programme, aux rythmes du rap et du hip-hop, a constitué une célébration en grande pompe pour le retour de Shobee sur scène, depuis son départ du groupe Shayfeen. L’occasion a été pour le rappeur de présenter au public son premier album solo, «Howls», sorti en juin dernier et qui connaît un franc succès. D’ailleurs, il prépare une tournée à l’étranger, pour donner un écho international à son opus musical.

Confirmant son comeback artistique en force, Shobee envisage par ailleur de créer son label WAR, avec lequel le rappeur Madd signera prochainement son album. Cette journée d’ouverture du festival a été marquée aussi par les prestations des quatre candidats du Tremplin dans la catégorie rap et hip-hop (Babido, Dareal Goku, Yakuza, 7mad, Scool Boy, N.I.C, Dontif), ainsi que les concerts aussi festifs qu’engagés de Minerva, Ayman Hero, gagnant du Tremplin 2022, Diib (Maroc) et Tif (Algérie - France).

Vendredi 17 octobre, la scène a été consacrée à la fusion et autres musiques actuelles, à commencer par les quatre candidats du Tremplin, Anass Oublaid & Raw Rythm, Youbana, M’hamid Band et F’nzaha. Les artistes et groupes se sont succédés ensuite, proposant un registre aussi éclectique qu’artistiquement exigeant, en harmonie avec l’esprit de cette édition du festival. Le public a ainsi apprécié les prestations de Saad Elbaraka (Maroc), Electro Nomad Dance (Pays-Bas - Maroc), Meteor Airlines (Maroc) et Gultrah Sound System (Tunisie), formation programmée après l’impossibilité pour le groupe malien Tinariwen de maintenir son concert.

Ce samedi marque la journée spéciale rock metal, qui démarre avec les candidats du Tremplin dans cette catégorie : We Come For War, Stain, Malak et Tagrest. Les groupes Chikno, Old School, Thrillogy (Maroc) et Decapitated (Pologne) se succèderont ensuite. Dimanche promet par ailleur une clôture en apothéose, combinant divers styles musicaux. Elle connaîtra également la remise des prix aux gagnants du Tremplin 2023.

Les artistes à l’affiche de cette dernière journée seront DJ Zulu Nawfel (hip-hop, Maroc), The Leila (rock maghrébin, Maroc), Lazywall (rock oriental - metal hybride, Maroc), Rasha Nahas (rock, Palestine - Allemagne), Ganga Vibes (reggae, Maroc) et Djmawi Africa (rock gnawa, Algérie).

Parallèlement aux concerts, des espaces de sensibilisation aux violences fondées sur le genre sont mis en place, en plus du Souk associatif. Ces deux derniers jours du festival sont animés aussi par la compagnie de cirque Colokolo (Maroc).

Initialement annoncé par l’association EAC-L’Boulvart entre les 15 et 24 du mois dernier, le festival a été reporté, à la suite du séisme survenu le 8 septembre et ayant fait près de 3 000 morts.