Un drone des FAR frappe des éléments du Polisario près de la Mauritanie

Un média du Polisario et un autre mauritanien annoncent deux frappes, effectuées ce vendredi, par des drones des Forces armées royales (FAR), dans la zone de M’Hiriz, située à l’Est du Mur des Sables. Le bilan exacte des deux opérations n’est pas encore connu.

Sur l’identité des personnes tuées, le média du Polisario affirme que «ce sont de civils orpailleurs sahraouis et mauritaniens», alors que le site mauritanien de Zouerate reconnait des «difficultés» à identifier les éventuels morts.

Dans des déclarations à Yabiladi, une source marocaine révèle que «les frappes ont visé des membres des milices armées du Polisario». Elle précise que ces derniers projetaient de lancer des missiles sur des cibles à Es-Smara, depuis la zone tampon de Tifariti».

Et de préciser que «pour déjouer la vigilance des FAR, ils se sont fait passer pour des chercheurs d’or. Ainsi, ils étaient à bord d’un véhicule particulier immatriculé en Mauritanie et ont même dressé une tente. La zone de M’Hiriz abritait le siège de la 6e région militaire du Polisario, qui n’existe plus».

La semaine dernière, dans la même zone, des drones des FAR ont avorté des tirs de projectiles du Polisario sur Es-Smara. Depuis la première attaque, les éléments armés du Front traversent clandestinement la frontière mauritanienne pour entrer à M’Hiriz.

Au lendemain de l’attaque du 28 octobre sur des quartiers résidentiels à Es-Smara, une délégation militaire marocaine, conduite par l’inspecteur général des Forces armées royales et commandant la Zone Sud, s’est rendue en Mauritanie.