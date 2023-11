UNAF U20 : Le Maroc rate le coche face à la Tunisie

La sélection nationale des moins de 20 ans de football a perdu, vendredi face à la Tunisie (1-3), en match comptant pour la troisième journée du tournoi de l’Union Nord-africaine de football (UNAF), qui se déroule à Tunis du 12 au 22 novembre 2023.

Le but de la sélection marocaine a été signé Reda Laalaoui (14e), tandis que ceux de la Tunisie ont été marqués par Youssef Becha (8e et 72e) et Omar Ben Ali (90e+3). Dans l’autre match comptant pour la même journée, l’Egypte a battu l’Algérie (3-0).

Pour rappel, le Maroc a remporté son premier match du tournoi contre la Libye, sur le score (6-0). Le Maroc a également gagné son deuxième match face à l’Algérie, sur le score (3-2).

Le Maroc affrontera l’Egypte pour le prochain et dernier match du tournoi, mardi 21 novembre à partir de 14h00.

Le tournoi UNAF U20 se déroule sous forme d’un mini championnat réparti en cinq journées. La sélection qui termine première au classement final remportera le tournoi.

La suite du programme de ce tournoi U20 UNAF (natifs 2005/2006) est prévue ainsi :

4e journée (dimanche 19 novembre 2023)

7e match : Algérie-Libye

8e match : Tunisie-Egypte

5e journée (Mardi 21 novembre 2023)

9e match : Egypte-Maroc

10e match : Libye-Tunisie