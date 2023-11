Addis-Abeba : L’ambassadeur Mohamed Arrouchi s’entretient avec le président de la Commission de l’Union africaine

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, s’est entretenu, vendredi au siège de l’institution panafricaine à Addis-Abeba, avec le président de la commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, de la coopération entre le royaume et l’organisation panafricaine.

Au cours de cette entrevue, les deux parties ont échangé sur la présence significative du Maroc au sein des différentes instances de l’Union africaine outre la coopération entre le Maroc et l’organisation panafricaine.

Le diplomate marocain a, à cette occasion, réitéré l’engagement résolu du royaume de continuer à contribuer au renforcement de l’action africaine commune conformément à la vision royale de l’action africaine commune au service des nobles causes de l’Afrique et des intérêts vitaux du citoyen africain dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement.