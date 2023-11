Maroc : 4 ans de prison ferme à Agadir pour le viol d’une mineure en groupe

Quatre hommes ont été condamnés en appel, mercredi 15 novembre 2023, à quatre ans de prison ferme pour le viol d’une adolescente ayant subi une grossesse à la suite des faits, à Tata en 2021. Déférés devant le parquet de d’Agadir, les mis en cause ont précédemment écopé d’un an en première instance. Leur procès en appel a été ouvert en mai dernier, confirmant désormais leur culpabilité pour «attentat à la pudeur sur mineure avec violence». Avocate de la partie civile, Me Aïcha El Guellaa a affirmé à l’AFP se pourvoir en cassation.

«En tant que militante des droits des femmes, j’estime que le verdict n’est pas satisfaisant, mais c’est mieux que les peines prononcées en première instance», a ajouté auprès de la même source Me El Guellaa, également présidente de l’Association marocaine des droits des victimes (AMDV). A la suite du verdict en première instance déjà, la famille de la victime a été choquée de l’iniquité de cette peine, au regard du Code pénal qui prévoit 10 à 20 ans de prison pour les faits incriminés. Soutenus par un collectif associatif, les proches ont porté leur espoir sur une réparation équitable à travers cette révision, d’autant que le viol a donné lieu à une grossesse non désirée.

Agée de 15 ans au moment des faits, la jeune fille est la victime de l’entraîneur d’une équipe de football locale où elle jouait, en plus des autres individus condamnés. Le dossier sur la base duquel la justice a été saisie inclut un test ADN, qui établit les liens biologiques entre l’enfant né du viol et l’un des coupables.

Ce drame résonne avec un cas similaire près de Tiflet, où trois accusés de viol répété sur une petite fille de 11 ans ont écopé de deux ans en première instance, en mars dernier.

A la suite d’une mobilisation générale, le mis en cause principal a été condamné en appel de 20 ans de prison, tandis que les deux autres ont écopé de 10 ans chacun.