Espagne : Pedro Sánchez est investi Premier ministre

Sans surprise, Pedro Sánchez a été investi une nouvelle fois Premier ministre d’Espagne. La candidature du secrétaire général du PSOE a eu, ce jeudi 16 novembre, 179 voix en sa faveur, soit plus que la majorité absolue fixée à 176. Les députés du Parti populaire et Vox ont voté contre l’investiture du leader socialiste.

Ce résultat était prévisible, surtout que Sánchez a réussi à blinder sa candidature avec la conclusion d’accords gouvernementaux avec la coalition d’extrême gauche, Sumar, les formations indépendantistes catalanes (Gauche républicaine catalane et Junts) et basques (EH-Bildu et Parti nationaliste basque), ainsi que les conservateurs de la Coalition canarienne.

Le 3 octobre, le roi Felipe VI a désigné Pedro Sánchez pour former un nouveau gouvernement, dans le sillage de l’échec du président du Parti populaire à réunir, à deux reprises, les voix nécessaires des députés pour succéder au secrétaire général du PSOE.

Ce retour de Sánchez au pouvoir devrait rassurer le Maroc. En mars 2022, le chef du gouvernement avait soutenu le plan marocain d’autonomie au Sahara. Depuis, une nouvelle page s’est ouverte dans les relations entre Rabat et Madrid. Pedro Sánchez est à la tête de l’exécutif espagnol depuis juin 2018.