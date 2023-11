Casablanca : Le Morocco International Meeting des courses de chevaux tient sa 9e édition

La Société royale d’encouragement du cheval (SOREC) accueille la neuvième édition du Morocco International Meeting, les 18 et 19 novembre à l’hippodrome Casablanca-Anfa. Conforme aux standards internationaux en termes d’organisation, de qualité des infrastructures et de technicité des professionnels, cet évènement s’inscrit dans le cadre des ambitions de la SOREC pour le rayonnement de la filière des courses marocaines.

Directeur général de la SOREC, Omar Skalli a déclaré que «le rayonnement des courses marocaines à l’international est un enjeu majeur pour la SOREC», d’où l’intérêt d’«accueillir la communauté hippique internationale dont la confiance envers la filière des courses du Royaume et l’intérêt pour le Morocco International Meeting ont fortement contribué à positionner ce rendez-vous parmi les étapes les importantes sur l’échiquier des courses internationales».

Au programme, 14 courses dont 8 internationales sont prévues durant le week-end du Morocco International Meeting, qui sera diffusé dans seize pays : les Etats-Unis, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Belgique, le Danemark, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Chypre, la Turquie, la Suède, la Côte d’Ivoire, l’Italie et la France. La première journée sera dédiée au pur-sang anglais, tandis que la seconde sera consacrée au pur-sang arabe.

Les organisateurs font savoir que «les épreuves phares de ce week-end sont les Grands Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du pur-sang arabe et du pur-sang anglais». Dans ce sens, la journée du pur-sang arabe proposera trois autres prix, celui du prince héritier Moulay El Hassan, celui du prince Moulay Rachid, ainsi que celui du President of The UAE Cup.

Par ailleurs, la journée du pur-sang anglais accueillera le Grand prix de la SOREC, qui fait partie de la série internationale du Défi du galop.