Ligue des champions de la CAF : Le Sporting Casablanca joue sa première finale, l’AS FAR battu [vidéo]

Le Sporting club Casablanca a décroché une qualification historique pour la finale de la Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF), mercredi soir au Stade Laurent Pokou de San Pedro (Côte d’Ivoire), après s’être démarqué de l’équipe ghanéenne Ampem Darkoa lors des tirs au but (3-2). Cette qualification est inédite, puisque le club marocain jouera sa toute première finale de la LdC.

Les buts de cette rencontre dont le temps réglementaire s’est terminé avec un match nul (2-2) ont été inscrits par Comfort Yeboah sur penalty (6e), un but contre son propre camp du Ghana (28e), puis un but de Jernniffer Owusuaa (39e), et enfin un penalty transformé en but par Agueissa Diarra pour le Sporting club (56e).

Le Sporting club Casablanca est désormais le représentant unique du Maroc, après que l’AS FAR, tenant du titre, a été défait par Mamelodi Sundowns (0-1) lors de l’autre demi-finale. La finale contre l’équipe sud-africaine se jouera dimanche 19 novembre à 20h00 (HL) à Korhogo. Le match du classement entre l’AS FAR et Ampem Darkoa est quant à lui prévu la veille, samedi.