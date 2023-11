Sahara : La Hongrie soutient la proposition du Maroc auprès des instances internationales

Le ministre des Affaires étrangères et du commerce de la Hongrie, Peter Szijjártó, a réitéré, mercredi à Rabat, la position de son pays soutenant le plan d’autonomie au Sahara, tel que présenté par le Maroc, et l’«appuie auprès des instances internationales». Cette position a été exprimée par le ministre hongrois lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

«Nous sommes intimement convaincus que le plan d’autonomie présenté par le Maroc donne de l’espoir pour trouver une issue à ce conflit en respectant les résolutions de l’ONU», a souligné le chef de la diplomatie de la Hongrie, pays «très sensible» aux questions de l’intégrité territoriale et du respect de la souveraineté des Etats. Dans ce contexte, Szijjártó a indiqué que son pays appuyait le plan d’autonomie, notamment lors de la récente intervention de la Hongrie auprès de la Cour d’appel de l’UE sur cette question.

Le chef de la diplomatie a affirmant, en conclusion, que son pays allait maintenir cette position de soutien.