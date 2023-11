Nasser Bourita : Le Maroc «décidera de la manière de répondre» à l’attaque contre Smara

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, ce mercredi, que le Maroc allait décider de «la manière de répondre» à l’attaque contre Smara. Lors de sa présentation du budget sectoriel devant la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE relevant de la Chambre des représentants, le chef de la diplomatie a rappelé que les concitoyens avaient «exprimé leur ferme condamnation de cet acte, à travers des marches spontanées» dans différentes villes des provinces du sud du royaume.

Dans ce contexte, Nasser Bourita a fait savoir que le Maroc avait informé l’Organisation des Nations unies (ONU) et son secrétaire général, par la voie diplomatique, de sa ferme condamnation de cet acte. Dans sa réponse aux questions des députés concernant les projectiles lancés, le ministre a par ailleurs souligné que le pays n’était «pas dans l’escalade», mais plutôt pour «agir avec sagesse et détermination». «C’est le Maroc qui détermine quand et comment la réponse sera apportée», a-t-il insisté.

La ville de Smara a enregistré plusieurs «explosions» aux premières heures du dimanche 5 novembre. «Il s’agit de deux roquettes lancés depuis la zone tampon de Tifariti. Le premier projectile est tombé près d’un site d’observation de la MINURSO et le deuxième non loin de l’aéroport de la ville. Ces tirs n’ont pas fait de victimes parmi la population ni chez les casques bleus», a précédemment déclaré une source sécuritaire marocaine à Yabiladi.

Ces attaques se sont produites une semaine après les tirs de projectiles, dans la nuit du samedi 28 octobre, ayant visé des quartiers résidentiels à Smara et qui ont fait un mort et trois blessés. Le 30 du même mois, le représentant permanent du royaume auprès de l’ONU, Omar Hilale, a mis en avant «un faisceau d’indices crédibles, concordants et probants [qui] pointe vers une responsabilité du Polisario». L’ambassadeur a notamment cité le communiqué n°901 du «ministère de la Défense» du Front faisant état d’attaques sur Smara.