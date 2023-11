Tourisme : La société de gestion hôtelière Experienciah capitalise sur l’hospitalité marocaine

Société de gestion qui ambitionne d’accompagner les transformations du secteur du voyage, Expericenciah a été présentée ce mercredi à l’hôtel Vichy Célestins, en tant que plateforme partant du constat des acteurs de l’industrie hôtelière sur la nécessité de disposer d’«outils et de stratégies, efficaces pour capter les clients et optimiser la performance de leurs hôtels». Il s’agit également d’un leader émergent au Maroc et dans toute l’Afrique, permettant d’innover des solutions à travers un portefeuille de marques qui capitalisent sur l’expérience clients.

Président et CEO d’Experienciah, Abbas Azzouzi a déclaré que cette initiative nationale avait «une ambition continentale, conçue pour relever les défis complexes de l’industrie hôtelière moderne». «En mettant l’accent sur l’innovation, la personnalisation et l’engagement envers l’excellence, Experienciah souhaite devenir le partenaire privilégié des hôteliers marocains et africains afin de les accompagner dans la transformation nécessaire que connaît le secteur», a-t-il souligné. Dans ce sens, les professionnels, les investisseurs et les parties du secteur ont été appelés à unir leurs forces au service de la mise en valeur de «l’hospitalité marocaine et africaine», fil rouge des actions de l’entité.

A cet effet, la société intervient sur l’innovation de solutions, en termes de «design d’expériences clients, de re-branding et de distribution», transformant ainsi les interactions entre les hôtels et leurs hôtes. «En plaçant le design d’expériences clients au cœur de sa proposition de valeur, l’entreprise s’engage à redéfinir les normes de l’industrie en offrant des solutions créatives et personnalisées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque établissement», a souligné Abbas Azzouzi.

Pour ce faire également, la société prône un alignement avec les codes émergents de «l’hospitalité expérientielle, créative, où le partage, la communauté, l’innovation et la qualité incarnent des valeurs motrices», de façon à «créer un environnement où chaque point de contact avec le client est porteur d’émotions», grâce à l’apport de ses experts.

Représenter tous les standings de l’hôtellerie

Pour l’heure, Experienciah compte quatre marques incarnant des univers, des identités et un positionnement différent : The View Hotels mettant en avant élégance et authenticité, Kaan Hotels célébrant le lifestyle et le milieu de gamme à travers la créativité et de l’expression de soi, A Collection pour les moments de partage en famille, entre amis ou collègues, ainsi que My Relax, qui vise à démocratiser l’hôtellerie et son confort au Maroc et dans le reste du continent.

Cette proposition de valeur sera par ailleurs soutenue par «l’attraction, la formation et le développement des talents». Illustrant ce processus, la société gère désormais un portefeuille de quatre marques, du 3* économique, au 5* bleisure, comptant 22 hôtels actifs au Maroc, 30 restaurants et 4 200 collaborateurs, engagés envers la culture et la communauté locale.

Dans ce sens, l’identité des marques se construit sur 5 éléments : «l’hospitalité marocaine» comme marque de fabrique «chaleureuse et professionnelle», le «food & beverage» à travers des concepts de F&B originaux, le wellness & fitness à travers une offre autour du bien-être physique, mental et émotionnel, l’entertainment, ainsi que la durabilité, par le biais de pratiques respectueuses de l’environnement.

L’exposé de l’initiative distingue deux piliers, à commencer par la mise en place d’une plateforme de services dédiée aux hôteliers et aux investisseurs, de façon à optimiser «la distribution des revenus, la digitalisation de l’expérience client, le re-branding des hôtels et l’excellence opérationnelle».