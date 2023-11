La majorité gouvernementale qualifie d’ «actes terroristes» les attaques sur Es-Smara

La majorité gouvernementale a tenu une réunion, lundi à Rabat, au niveau des chefs des partis du RNI, PAM et Istiqlal. Les projectiles tirés par le Polisario sur des cibles civiles à Es-Smara, le 28 octobre, étaient au menu de la rencontre.

Dans un communiqué, les trois composantes du gouvernement ont «condamné avec force l'acte criminel et terroriste qui a visé un quartier résidentiel de la ville d’Es-Smara avec des projectiles explosifs ayant entraîné la mort d'un citoyen marocain non armé et la blessure de trois autres, dans un comportement imprudent et inconsidéré sans précédent».

Les trois formations ont appelé «à la nécessité de frapper d'une main de fer et de ne pas faire preuve d'indulgence envers quiconque veut porter atteinte à la paix et à la sécurité des citoyens et citoyennes ou déstabiliser le Royaume», mais sans pointé la responsabilité du Polisario dans ces attaques, ajoute la même source.

Pour rappel, l’exécutif présidé par Aziz Akhannouch avait préféré éviter tout commentaire concernant les deux attaques sur Es-Smara du 28 octobre et du 5 novembre. «Le gouvernement ne peut pas commenter cette affaire qui est entre les mains de la justice. Le pouvoir exécutif n'est pas autorisé à commenter le travail du pouvoir judiciaire», avait répondu laconiquement le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Mustapha Baïtas, lors d’un point de presse tenu le jeudi 9 novembre.