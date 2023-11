Après le Maroc, l’Algérie envoie une délégation militaire en Mauritanie

Au lendemain des premiers tirs de projectiles menée par le Polisario sur des cibles civiles à Es-Smara, le 28 octobre, une délégation conduite par l’inspecteur général des Forces armées royales (FAR), s’est rendue en Mauritanie.

Deux semaines après cette visite effectuée par des membres du haut commandement des FAR, l’Algérie a envoyé à son tour des responsables militaires à Nouakchott. Un déplacement de cinq jours qui a pour objectif de «renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères», indique l’agence mauritanienne d’information (AMI, officielle).

Pour rappel, le 30 mai 2022 à Alger, la Mauritanie et l’Algérie ont signé un accord de coopération dans le domaine de l’armée de l’air. Ce chassé-croisé de délégations militaires n'est pas anodin. Depuis plusieurs années, Rabat et Alger se livrent une bataille politique et économique pour s'attirer les faveurs de Nouakchott sur le dossier du Sahara occidental.