Algérie : Le nouveau Premier ministre reçoit un responsable du Polisario

En Algérie, le nouveau Premier ministre, nommé samedi 11 novembre par le président Adelmadjid Tebboune, a réservé sa première activité officielle au Polisario. Mohamed Nadir Larbaoui a reçu, ce lundi 13 novembre au siège de la primature, le président du «Parlement sahraoui», Hamma Salama, qui effectue une «visite officielle en Algérie».

«Les entretiens ont porté sur les derniers développements de la question sahraouie et ses perspectives d'avenir, ainsi que les efforts qui doivent être redoublés afin de mobiliser le soutien et la solidarité internationale avec le peuple sahraoui dans sa résistance à l'occupation marocaine et lui permettre d'exercer son droit à l'autodétermination, garanti par les résolutions de la légitimité internationale», rapporte l’agence de presse du Polisario.

Dans la capitale algérienne, Hamma Salama a été reçu également par le président de la Chambre des représentants, Brahim Boughali, et le président de la Chambre haute, Salah Goudjil.