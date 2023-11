Vers un renforcement des relations entre le Maroc et l’Azerbaïdjan

Le Maroc et l’Azerbaïdjan ont salué, lundi à Rabat, l’excellence de leur coopération bilatérale et souligné leur volonté commune d’ouvrir de nouvelles perspectives pour un partenariat fructueux et mutuellement bénéfique.

Coprésidant les travaux de la deuxième session de la Commission mixte de coopération, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov, ont «exprimé leur satisfaction du niveau atteint par la coopération bilatérale, grâce aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le président Ilham Aliyev».

Cette session, qui a connu la participation d’une importante délégation azerbaïdjanaise représentant de nombreux ministères et institutions étatiques, a été l’occasion pour les deux pays de consolider leur engagement à promouvoir davantage la coopération dans différents domaines.

A cette occasion, quatre accords et mémorandums d’entente dans divers domaines ont été signés entre les deux pays, illustrant ainsi la détermination du Maroc et de l’Azerbaïdjan à diversifier et à approfondir leurs relations de coopération.

Le Forum d’Affaires Maroc-Azerbaïdjan prévu mardi à Rabat promet, de son côté, de renforcer davantage les liens économiques entre les deux pays, ce qui traduit l’importance de cette relation prometteuse pour l’avenir.

Les discussions lors de cette session de la commission mixte ont porté également sur les perspectives d’établissement d’une coopération triangulaire au profit des pays africains partenaires. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des orientations du roi Mohammed VI, qui place l’Afrique et la coopération Sud-Sud au cœur de la politique étrangère du royaume.

Le Maroc a été parmi les premiers pays à reconnaître l’indépendance de l’Azerbaïdjan en décembre 1991. L’année suivante, les deux pays ont formellement établi des relations diplomatiques, posant ainsi les fondements d’une relation durable et fructueuse.

En 2007, l’Azerbaïdjan a accrédité son premier ambassadeur résidant à Rabat. En 2008, le Maroc a pris une mesure similaire en accréditant son premier ambassadeur à Bakou. De cette relation est née une convergence des points de vue sur la sauvegarde de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats.